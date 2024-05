Catastrophe au PSG, tout est relancé sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que les priorités du prochain mercato estival semblaient clairement établies au PSG, tout est relancé avec la blessure de Lucas Hernandez, qui s'ajoute à la situation plus qu'inquiétante de Presnel Kimpembe. Par conséquent, le club parisien devrait bien se mettre en quête de renforts défensifs cet été, ce qui n'était pas initialement prévu.

Revenu du Borussia Dortmund avec une défaite, le PSG a également perdu Lucas Hernandez sur blessure. Le défenseur parisien souffre d'une ligament croisé antérieur du genou gauche comme l'a confirmé le club de la capitale.

Lucas Hernandez se blesse gravement

« Sorti sur blessure lors du match d'UEFA Champions League entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. L’IRM pratiquée ce jour a confirmé le diagnostic établi par les médecins du club dès mercredi soir. Le joueur va subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours. Un nouveau point sera fait par la suite », révèle le PSG par le biais d'un communiqué.

Le PSG va être obligé de recruter en défense