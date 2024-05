Mercato - PSG : Mbappé va imiter deux stars ?

Jean de Teyssière

Face au Borussia Dortmund, le PSG est considéré comme le grand favori pour rejoindre la finale de la Ligue des Champions. Mais après le match aller, remporté par les hommes d'Edin Terzic, les cartes sont rabattues et le club de la capitale se retrouve dos au mur. Kylian Mbappé, qui quittera le PSG en juin prochain, se doit d'être décisif

Le 30 juin prochain, Kylian Mbappé vivra son dernier jour en tant que joueur du PSG. Le meilleur buteur de l'histoire du club va probablement rejoindre le Real Madrid, deux ans après son faux-départ. Le 30 juin prochain, Kylian Mbappé sera peut-être champion d'Europe avec le PSG, mais il faut pour cela marquer de son empreinte ces demi-finales de Ligue des Champions.

Le match quelconque de Mbappé face à Dortmund

On attendait mieux de lui. Face au Borussia Dortmund, Kylian Mbappé n'a jamais réussi à prendre la profondeur et jouer comme il l'aime. S'il a failli marquer un but salvateur peu avant l'heure de jeu, mais sa frappe étant renvoyée par le poteau de Kobel, le numéro 7 parisien doit faire mieux. Lui qui assume en public vouloir gagner la Ligue des Champions avec le PSG, il sait ce qu'il lui reste à faire le 7 mai prochain.

Mbappé doit inscrire son nom aux côtés de Vinicius et Kane

Si Kylian Mbappé veut continuer à marquer son nom dans l'histoire du football, il lui faut être plus performant dans des rencontres comme celles-ci. Alors que Vinicius Junior, avec le Real Madrid et Harry Kane avec le Bayern Munich ont tous les deux réussis à marquer lors du match aller, Kylian Mbappé se doit de lui aussi inscrire son nom parmi les buteurs de ce dernier carré de la Ligue des Champions. S'il n'est pas décisif, la perspective de jouer un match à Wembley le 1er juin se réduira et Mbappé ratera sa sortie...