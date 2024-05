PSG : La grande annonce de Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Ce samedi, Luis Enrique a effectué une séance collective au Campus PSG pour ses joueurs à l’approche de la demi-finale retour de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund mardi prochain. Après l’entraînement, le coach espagnol a fait une promesse à un jeune fan du club de la capitale.

Le PSG aurait pu prendre un avantage sur le terrain du Borussia Dortmund mercredi soir dans le cadre de la demi-finale retour de Ligue des champions. Néanmoins, le Paris Saint-Germain n’a pas été en réussite et n’a pas pu éviter la défaite contre le BvB (1-0). Mais tout reste encore à jouer, le rideau n’est pas encore tombé sur ce duel.

Un jeune supporter du PSG fait une requête à Luis Enrique !

À la sortie de l’entraînement au Campus PSG ce samedi matin, un jeune supporter du club de la capitale s’est brièvement entretenu avec Luis Enrique. Au volant de sa voiture avec la fenêtre ouverte, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a reçu une demande bien spéciale qui est la suivante : « Enrique, s’il te plaît, au match retour essaie de tout faire pour gagner, s’il te plaît ».

Luis Enrique sur le match retour face au Borussia Dortmund : « 𝗢𝗻 𝘃𝗮 𝗴𝗮𝗴𝗻𝗲𝗿 ! » ❤️💙👊(🎥 Tiktok : Hsn.psg) pic.twitter.com/hOE38ROqVg — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 4, 2024

«On va gagner»