PSG : Luis Enrique flambe, Galtier règle ses comptes !

Le PSG version Christophe Galtier n’est pas allé en demi-finales de Ligue des champions contrairement à celui de Luis Enrique, certes. Néanmoins, tout n’était clairement pas à jeter d’après le technicien français qui a d’ailleurs mis les choses au clair au sujet de son passage et les difficultés non rencontrées par Enrique par exemple.

Christophe Galtier estime que les observateurs ont été durs à l’analyse de son passage au PSG. Et notamment à cause de la Coupe du monde en pleine saison comme il le confie à L’Équipe dans ses colonnes du jour ce samedi. « Jamais, des joueurs n'auront autant joué en si peu de temps, en Europe. Après un parcours quasi parfait, patatras ! Treize ou quatorze joueurs du Paris-SG ont participé à la Coupe du monde ».

«Les gens ont oublié ce qu'il s'est passé lors des premiers mois»

Aux yeux de Christophe Galtier, la Coupe du monde au Qatar a laissé des séquelles importantes chez certains joueurs de son ancien groupe au PSG. Compliquant ainsi considérablement sa mission lors de la seconde partie de saison dernière. « Elle a généré de la fatigue, physique et mentale, des blessures - et des importantes, comme la cheville de Neymar, la perte de "Kim" (Presnel Kimpembe) ou celle des Portugais -, de la frustration pour certains, de la tristesse pour d'autres. Je savais que ce serait compliqué. Mais pas à ce point-là. Je ne conteste pas le jugement de cette saison, mais les analyses. (…) Les gens ont oublié ce qu'il s'est passé lors des premiers mois ».

«Si on compare avec la saison précédente, le Paris-SG comptait deux points de plus à la 31e journée»

Beaucoup comparent le travail au PSG de Christophe Galtier l’année dernière et de Luis Enrique pendant l’exercice en cours. Une comparaison injuste selon le natif de Marseille qui lâche au passage une statistique pour défendre son bilan. « Le problème, c'était la fraîcheur. Comment en avoir ? Grâce aux fameuses rotations. Je suis très heureux de ce qui arrive actuellement aux joueurs, au club, au président et à l'entraîneur, Luis Enrique. Comment vais-je dire ça, sans passer pour prétentieux ? Si on compare avec la saison précédente, le Paris-SG comptait deux points de plus à la 31e journée et Lens a fini à fond (six victoires d'affilée). On n'avait donc pas de marge, en Ligue 1. De plus, certains joueurs n'avaient pas le rendement qu'ils ont, aujourd’hui ».

