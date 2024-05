Cette recrue du PSG va tout changer

Jean de Teyssière

Lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le PSG, perdue par les hommes de Luis Enrique sur la plus petite des marges (0-1), de nombreux joueurs parisiens ont joué en dessous de leur niveau. C'est le cas de Bradley Barcola, qui n'a pas réussi à avoir son influence habituelle. Mais sa capacité de rebond devrait tout changer au match retour.

Ce mardi, le PSG accueillera le Borussia Dortmund pour cette demi-finale retour de la Ligue des Champions. Après avoir perdu la première manche sur le score de 1-0, les joueurs de Luis Enrique devront montrer un tout autre visage s'ils veulent rejoindre pour la deuxième fois de leur histoire la finale de la Ligue des Champions.

Barcola a raté son match

Comme le décrit Le Parisien, Bradley Barcola utilise souvent son jeu pour dynamiter les défenses adverses et permettre à Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé des espaces qu'il crée. Face à Dortmund, il n'a pas réussi à être le dynamiteur qu'il avait été lors de la double confrontation face au FC Barcelone.

Le mental de Barcola peut tout changer

Mais un match raté, cela arrive, surtout à son jeune âge. Le niveau d'une demi-finale de Ligue des Champions est forcément très élevée et au PSG, on n'est pas plus inquiet que cela. Depuis le début de la saison, Barcola a montré qu'il savait rebondir et qu'il n'était pas du genre à douter après un match non réussi. Barcola offrira des éléments de réponses ce mardi, au Parc des Princes.