PSG : Un cadeau de Galtier pour Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

Le PSG dispose d’un joyau en ses rangs en la personne de Warren Zaïre-Emery (18 ans) qui est déjà international avec l’équipe de France et qui a fait tourner la tête de Pep Guardiola à Manchester City. Luis Enrique en tire le maximum, mais Christophe Galtier a remis les pendules à l’heure.

Warren Zaïre-Emery connaît une ascension fulgurante. Cette saison, le titi parisien est devenu un titulaire indiscutable dans le onze de départ de Luis Enrique au PSG, a hérité du brassard de capitaine en équipe de France Espoirs avant d’être appelé par Didier Deschamps chez les Bleus.

Enrique : «Une grande chance pour moi d'avoir un diamant brut comme lui à ma disposition»

Dès le début de la saison en août dernier, Luis Enrique adoubait le milieu de terrain du PSG en lui dressant un portrait plus que flatteur. « Je l'adore. C'est un joueur incroyable... Il a 17 ans. C'est un joueur qui a vraiment tout pour devenir l'un des plus importants de l'effectif parisien et c'est une grande chance pour moi d'avoir un diamant brut comme lui à ma disposition ».

Galtier : «S’il a la plus grande part dans sa réussite, j'ai la mienne aussi»