PSG : «Je suis un imbécile», Luis Enrique le fait halluciner

Mercredi soir contre le Borussia Dortmund, Luis Enrique a une nouvelle fois fait des choix qui sont largement commentés à l'image de l'entrée en jeu de Randal Kolo Muani ou encore le positionnement d'Ousmane Dembélé. Christophe Dugarry ne mâche d'ailleurs pas ses mots au sujet de l'entraîneur du PSG et de sa communication notamment.

Comme souvent, les choix de Luis Enrique ont largement été commentés après la défaite du PSG sur la pelouse du Borussia Dortmund (0-1). L'entrée en jeu de Randal Kolo Muani, ainsi que le positionnement d'Ousmane Dembélé au marquage d'Emre Can, ont notamment fait parler. Et Christophe Dugarry ne manque pas de cririquer l'entraîneur du PSG.

«C’est extraordinaire ! Je me dis que c’est un génie !»

« Quand je regarde un match, j’ai toujours un œil attentif à la tactique. C’est passionnant ce jeu d’échecs. Hier soir, je me suis dit que j’allais me régaler et faire progresser mon QI football. Il y avait en plus l’autoproclamé entraîneur qui incarne le jeu à la barcelonaise. Je me suis dit que j’allais apprendre plein de choses ! J’aimerais que Luis Enrique m’explique à quel moment quand tu joues face à Dortmund, tu te dis qu’il faut prendre en individuel Emre Can », s'étonne le champion du monde 1998 au micro de Rothen s'enflamme sur RMC , avant d'en rajouter une couche.

«J’attends une réponse en me disant que je suis un imbécile»