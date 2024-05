PSG : «Toi t’es une me**e», Luis Enrique se fait fracasser !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG s'est incliné sur la pelouse du Borussia Dortmund mercredi soir en demi-finale aller de la Ligue des Champions, et au-delà de cette défaite, le coaching de Luis Enrique a une nouvelle fois été au coeur des débats. Daniel Riolo, qui n'a pas l'habitude d'être tendre avec l'entraîneur espagnol, s'est lâché à son sujet en le taclant dans l'After Foot.

Première manche perdue pour le PSG ! Le club de la capitale a été battu de justesse par le Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des Champions (1-0), et devra donc renverser la vapeur mardi prochain au Parc des Princes. Mené dès la 36e minute de jeu, les hommes de Luis Enrique ont pourtant eu de nombreuses occasions pour égaliser face aux Allemands. Et les choix tactiques de l'entraîneur espagnol du PSG ont rendu fou de rage Daniel Riolo, qui n'a pas manqué de le dézinguer au micro de l'After Foot sur RMC Sport .

PSG : Luis Enrique surprend tout le monde, il s’explique https://t.co/qiKjNxcpCI pic.twitter.com/LBW3gJUdps — le10sport (@le10sport) May 2, 2024

« Il ne veut pas que Mbappé lui vole la vedette »

Riolo reproche notamment à Luis Enrique de ne pas avoir fait entrer Gonçalo Ramos en cours de match, ce qui aurait décalé Kylian Mbappé dans sa position préférentielle sur le côté gauche de l'attaque du PSG : « Ramos était sur le banc avec l'idée qu'il aurait peut-être 30 minutes dans le match. Bon, le génie a décidé qu'il n'aurait pas une minute dans le match. J'imagine qu'il n'y a que moi qui n'ai pas compris puisque maintenant tout le monde comprend quand le génie prend une décision. Luis Enrique n'a fait qu'un seul changement, c'est pour mettre Kolo Muani à gauche. Ce n'est même pas pour le mettre en 9 tellement il ne veut pas que Mbappé brille et mette un but pour qu'on dise que c'est lui l'homme fort de l'équipe. Il ne veut pas le mettre en avant. Je suis convaincu à 1000% qu'il ne veut pas mettre Mbappé à gauche parce qu'il ne veut pas qu'il lui vole la vedette. Il voudra gagner, mais il ne veut pas gagner grâce à Mbappé », lâche Riolo.

« Toi t'es une merde et tu ne comprends rien »