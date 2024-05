PSG : «Tu vas fermer ta gue***», Riolo se lâche sur Luis Enrique

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, Luis Enrique en a surpris plus d'un en ne faisant qu'un seul changement contre le Borussia Dortmund. Et plutôt que de faire rentrer Gonçalo Ramos, qui est en grande forme ces dernières semaines, le coach du PSG a aligné Randal Kolo Muani. Interrogé, Daniel Riolo s'en est pris une nouvelle fois à Luis Enrique.

Pour le compte des demi-finales aller de la Ligue des Champions, le PSG s'est déplacé sur la pelouse du Borussia Dortmund ce mercredi soir. Toutefois, la bande à Kylian Mbappé a perdu au Signal Iduna Park (1-0). Présent dans l'émission l' After Foot après le coup de sifflet final de la rencontre, Daniel Riolo a poussé un coup de gueule sur le seul et unique remplacement de Luis Enrique.

«Toi t'es une mer**»

« Tous les entraîneurs font des erreurs. Mais son problème à lui, ce qui me dépasse, c'est que ses erreurs qu'on identifie, aussi bien dans le match aller contre le Barça, que tu ne retrouves pas dans le match retour, ou celles dans le match de ce soir (mercredi) que tu ne retrouveras peut-être pas au match retour, c'est qu'à chaque fois ce sont des choix incompréhensibles et qui défient le bon sens » , a pesté Daniel Riolo, avant d'en remettre une couche.

«Je vais te montrer que je fais un truc dingo»