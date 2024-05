PSG : L'annonce lunaire de Riolo sur Mbappé et Luis Enrique

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG a perdu sa demi-finale aller contre le Borussia Dortmund. Lors de la rencontre, Kylian Mbappé était aligné à la pointe de l'attaque parisienne. Selon Daniel Riolo, Luis Enrique refuserait de placer son numéro 7 sur l'aile gauche - son poste de prédilection - et ce, pour ne pas gagner grâce à lui.

En demi-finale aller de la Ligue des Champions, le PSG avait la lourde tâche de se déplacer sur la pelouse du Borussia Dortmund. Malheureusement pour le club parisien, il s'est incliné par le plus petit des scores au Signal Iduna Park (1-0). Alors que Luis Enrique a positionné Kylian Mbappé (25 ans) en tant qu'avant-centre, Daniel Riolo a fait un constat improbable.

«Il ne veut pas que Mbappé brille»

« Luis Enrique n'a fait qu'un seul changement, c'est pour mettre Kolo Muani à gauche. Ce n'est même pas pour le mettre en 9 tellement il ne veut pas que Mbappé brille et mette un but pour qu'on dise que c'est lui l'homme fort de l'équipe. Il ne veut pas le mettre en avant » , a estimé Daniel Riolo dans l'émission l' After Foot de RMC Sport.

«Il ne veut pas qu'il lui vole la vedette»