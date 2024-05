Vers un nouvel exploit du PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Battu par le Borussia Dortmund sur la pelouse du Signal Iduna Park, le PSG va une nouvelle fois devoir réussir l'exploit d'inverser le score au match retour pour se qualifier pour la finale de la Ligue des champions, comme au tour précédent contre le FC Barcelone. Les Parisiens vont-ils y parvenir et éliminer le club allemand ?

Mercredi soir, le PSG était très attendu sur la pelouse du Signal Iduna Park. Favoris, les Parisiens ont pourtant déçu, s'inclinant sur el plus petit des scores suite à un but de Niclas Füllkrug (0-1). Par conséquent, le club de la capitale n'aura pas d'autres choix que s'imposer lors du match retour mardi prochain afin de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions.

Le PSG va encore devoir arracher sa qualification au match retour

Comme en quart de finale, contre le FC Barcelone, le PSG est donc en ballotage défavorable avant d'aborder le match retour. Mais en Catalogne, les Parisiens avaient brillamment inversé la tendance et s'imposant largement à Montjuic (4-1). Et cette fois-ci, le club de la capitale a l'avantage de recevoir pour ce match retour qui se déroulera au Parc des Princes. Un nouvel exploit est donc possible et les joueurs du PSG y croient.

Les Parisiens y croient !