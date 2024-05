PSG : Luis Enrique vend la mèche pour la signature d’un crack

Arnaud De Kanel

La fulgurante ascension de Senny Mayulu ne passe pas inaperçue au PSG. Fort de ses performances prometteuses, le club de la capitale envisage sérieusement de lui offrir son premier contrat professionnel. Tout ne serait plus qu'une question de jours puisque Luis Enrique a vendu la mèche en conférence de presse la semaine passée.

Cette saison, le coach du PSG, Luis Enrique, a résolument misé sur la jeunesse et le talent des joueurs issus du centre de formation. Parmi ces pépites, Senny Mayulu se démarque comme l'une des révélations phares de cette campagne pour le club de la capitale. Le jeune milieu offensif a su saisir sa chance et impressionner à chaque apparition sur le terrain. Ainsi, Mayulu devrait prochainement parapher son premier contrat professionnel avec son club formateur, une perspective confirmée par Luis Enrique lui-même.



«Je suis très content qu’il veuille poursuivre à Paris et renouveler son contrat»

« Senny est très clairement l’une des belles surprises cette saison. Si vous suivez les catégories de jeunes du club, vous savez qu’il possède un profil parfait pour mon modèle de jeu. Il peut jouer ailier ou à l’intérieur. Il possède une grande qualité technique et ne perd pas le ballon sous pression. Il peut marquer et tirer des deux pieds. Il est très similaire à Warren dans cet aspect du jeu et son poste. Je suis très content qu’il veuille poursuivre à Paris et renouveler son contrat. Je pense qu’il sera un joueur important dans le futur du club », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse.

Signature prévue en mai pour Mayulu