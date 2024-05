Succession de Mbappé : Le PSG se fait refroidir en Italie !

Alexis Brunet

Le PSG va malheureusement perdre Kylian Mbappé dans les prochains mois. Le Français a décidé de ne pas prolonger son contrat et il devrait rejoindre le Real Madrid. Luis Campos cherche donc un remplaçant au champion du monde, et visiblement, cela ne devrait pas être Lautaro Martínez, qui va prolonger son contrat à l'Inter Milan.

Depuis sept saisons, Kylian Mbappé fait le bonheur du PSG. Mais malheureusement, il n'y aura pas de huitième saison à Paris pour le Français. En effet, l'attaquant a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le club de la capitale, et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid est le grand favori pour l'accueillir.

Le PSG pense à Victor Osimhen

Il y a de grandes chances pour que le PSG utilise le mercato estiva pour trouver un remplaçant à Kylian Mbappé. D'après de nombreuses sources, le club de la capitale serait très intéressé notamment par Victor Osimhen. Le Nigérian pourrait quitter Naples à la fin de saison, contre un chèque de 130M€.

Lautaro Martínez est en passe de prolonger à l'Inter Milan