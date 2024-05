Galtier : Un coup légendaire du PSG ?

Thomas Bourseau

Au PSG, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ont tous les trois été alignés à la pointe de l’attaque parisienne. Christophe Galtier a avoué à L’Équipe ne pas avoir boudé son plaisir de les gérer l’espace d’une seule et unique saison. Du « jamais vu » réalisé par le Paris Saint-Germain.

Cette saison, les postes sont doublés au PSG. Et ce, en raison d’un recrutement XXL piloté par le conseiller football Luis Campos et le président Nasser Al-Khelaïfi pendant le dernier mercato estival avec pas moins de onze renforts, douze en incluant Xavi Simons parti en prêt. En outre, certains joueurs affichent un niveau bien au-dessus de ce qu’ils proposaient la saison dernière sous la houlette de Christophe Galtier.

«Une équipe qui paraît plus équilibrée»

C’est en effet le constat dressé par le prédécesseur de Luis Enrique sur le banc de touche du Paris Saint-Germain pour L’Équipe . « Vitinha et Fabian Ruiz ? Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus performants, dans une équipe qui paraît plus équilibrée ».

Mercato - PSG : Viré, Galtier a un regret https://t.co/opUVGY1Xzq pic.twitter.com/NfkHkFhD7O — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

«La MNM ? Je pense qu'on ne reverra plus jamais ça, en France»