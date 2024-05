Mercato : L’Euro va déclencher un transfert à l’OM ?

Thomas Bourseau

Entre l’OM et Jonathan Clauss, l'amour n'aura même pas duré trois ans. La relation entre les dirigeants marseillais et le défenseur droit s’est noircie au fil du temps et un transfert de l’international français est au programme après l’Euro. Eric Di Meco ne se fait d'ailleurs pas d’illusions.

Jonathan Clauss a vécu une drôle de saison. Alors qu’il est redevenu un joueur régulièrement appelé par Didier Deschamps en équipe de France, son investissement à l’OM a grandement été remis en question par ses dirigeants et plus particulièrement par le conseiller sportif Mehdi Benatia ainsi que le président Pablo Longoria.

«Sa position n’est pas évidente à un an de la fin de son contrat et alors qu’il va participer à l’Euro»

Si bien qu’un transfert de Jonathan Clauss a été un sujet de discussion sérieux dans les hautes instances de l’OM pendant la dernière semaine du mercato hivernal en vain. Critiqué publiquement par Benatia, Clauss aurait des chances de prendre la porte après l’Euro qu’il disputera en Allemagne avec l’équipe de France du 14 juin au 14 juillet. Et ce, bien que la légende marseillaise Eric Di Meco dépose son veto. « J’aimerais qu’il en soit de même pour Clauss (ndlr qu’il reste), mais sa position n’est pas évidente à un an de la fin de son contrat et alors qu’il va participer à l’Euro. Il risque d’être pas mal sollicité ».

L’OM désire tourner la page Clauss cet été