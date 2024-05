Mbappé - PSG : Dernier malaise avant le départ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après sept années au PSG, Kylian Mbappé a pris la décision de partir au terme de son contrat. L’international français a mis fin au faux suspense dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux dans la foulée de l’élimination parisienne en Ligue des champions. De quoi creuser le malaise entre les deux parties.

Si le PSG n’a toujours pas officiellement communiqué sur l’avenir de Kylian Mbappé, le principal intéressé n’a pas traîné pour acter son départ de la capitale. « Je voulais vous annoncer à tous que c'est ma dernière année au PSG, je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines », a fait savoir la star tricolore dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Depuis, il a été annoncé par Le Parisien que Kylian Mbappé, qui n’a pas disputé les deux derniers matches de Ligue 1, avait eu une discussion houleuse avec le président Nasser Al-Khelaïfi, information démentie par le PSG. Journaliste pour CaughtOffside , Jonathan Johnson s’est prononcé sur la situation.

« Le PSG avait mis en place un plan assez strict sur la façon dont les choses allaient se passer »

« Il y a eu des rumeurs de rupture entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi, alors qu'il s'apprête à quitter le club. Le sentiment dans le camp de Mbappé est évidemment la déception après ce qui s'est passé en Ligue des champions, et peut-être un peu de frustration parce que la mission qu'il s'est fixée n'est pas tout à fait terminée. Mais en termes de communication sur l'avenir de Mbappé, il y a une certaine divergence avec la façon dont le joueur et le club ont abordé les choses , explique le journaliste. Le PSG avait mis en place un plan assez strict sur la façon dont les choses allaient se passer et être communiquées, et ils ont le sentiment que cela n'a pas toujours été respecté . »

« Le sentiment est que les choses ne se terminent pas de manière aussi amicale et positive qu'elles auraient pu l'être »