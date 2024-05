Mercato - PSG : Le successeur annoncé de Mbappé a choisi son prochain club

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs semaines, il est question d'un intérêt du PSG pour Victor Osimhen, qui devrait quitter le Napoli en fin de saison. Le club parisien aurait approché son entourage, mais l'ancien buteur du LOSC n'aurait pas l'intention de revenir en Ligue 1. L'international nigérian viserait un autre championnat européen et une équipe en particulier.

Kylian Mbappé devrait laisser un grand vide dans le secteur offensif la saison prochaine. Présent depuis 2017, l'international français, utilisé en 9 par Luis Enrique cette saison, va devoir être remplacé lors du prochain mercato estival. Plusieurs profils sont cités dans le viseur du PSG, notamment celui de Victor Osimhen.

Le PSG serait hors-course pour Osimhen

A la recherche d'une nouvelle équipe, Osimhen aurait été approché par la direction parisienne. Mais les dernières nouvelles venues d'Italie ne sont pas bonnes. Selon Radio Kiss Kiss , média proche du Napoli, l'attaquant nigérian n'a pas l'intention de rejoindre le PSG.

Osimhen a tranché pour son prochain club