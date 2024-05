Mbappé - Macron : La relation qui fait du bruit

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir écouté les conseils d’Emmanuel Macron en prolongeant son contrat avec le PSG en 2021, Kylian Mbappé s’apprête cette fois-ci à rejoindre le Real Madrid. Avant de découvrir l’Espagne, l’international tricolore pourrait réaliser une dernière pige à Paris dans le cadre des Jeux olympiques. Faut-il encore convaincre la formation merengue qui a posé un veto que le président de la République veut faire sauter. Nouveau chapitre d’une relation qui fait jaser entre Macron et Mbappé.

Cela est devenu une habitude au fil des années. Alors que Kylian Mbappé s’apprête à quitter le PSG après sept saisons passées près du Parc des Princes, Emmanuel Macron souhaite le voir briller une dernière fois dans la capitale à l’occasion des Jeux olympiques. Le chef de l’État a fait savoir en public qu’il comptait sur le Real Madrid, où évoluera l’attaquant dès la saison prochaine, « pour libérer Kylian » afin de participer à l’événement avec l’équipe de France. Mardi, à l’occasion d’un déjeuner organisé à l'Élysée pour les 120 ans de la Fifa, Emmanuel Macron en a alors profité pour sonder directement le président madrilène Florentino Pérez. Un interventionnisme qui fait grincer des dents.

« Cette histoire autour de Mbappé ça devient ridicule. Genre pour le bien de la nation, il faut absolument que Mbappé soit aux JO , peste notamment Daniel Riolo, journaliste à RMC, dans l’émission l'After Foot. Arrêtez ce cirque. En quoi un président de la République va aller voir Pérez et dire : « Dis donc, il faut nous le lâcher ». Et puis quoi, comme Pérez a une entreprise de bâtiment, on va lui promettre un marché pour que Mbappé soit aux JO ? Au bout d’un moment, on en a plus rien à cirer. Stop, ça suffit. (…) Que le président arrête son cirque avec Mbappé, parce que ça va la relation entre les deux, ça devient pénible. Je n'en peux plus de cette histoire ». L’histoire entre les deux hommes est effectivement faite de nombreux épisodes, parfois anodins mais également décisifs dans la carrière du footballeur.

Mbappé à l’Élysée dès 2018

Emmanuel Macron et Kylian Mbappé partagent plus de points communs qu’il n’y paraît, les deux hommes connaissant une ascension fulgurante à des âges records dans leur secteur respectif. Des talents précoces qui se rencontrent dès le début de l’année 2018 lors d’un déjeuner à l’Élysée en l’honneur de George Weah, ancienne star du PSG qui venait alors d’être élu à la tête du Liberia. « J'ai beaucoup appris pendant ce déjeuner. Il y a beaucoup d'enseignements. C'est vraiment une expérience enrichissante », confira à la sortie Kylian Mbappé, qui n’a alors que 19 ans et qui remettra les pieds à plusieurs reprises du côté du 55 de la rue du Faubourg Saint-Honoré, notamment en février dernier pour un repas en l'honneur du Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, l'émir du Qatar. Les liens s’intensifient avec le sacre des Bleus quelques mois plus tard à la Coupe du monde en Russie, à laquelle assistera Emmanuel Macron à partir de la demi-finale. « Il nous a accompagnés et fait la promesse de venir à la Coupe du monde. Il est venu, il nous a soutenus de toutes ses forces , savoure le joueur du PSG quelques mois après le sacre sur la chaîne de télévision suisse RTS. On l’a vu célébrer les buts. C’est vraiment important que le président de votre pays vous soutienne à ce point. Tous les joueurs étaient fiers et ça nous a donné une raison supplémentaire pour tout donner au pays ».

« Merci pour le vaccin »

Rapidement devenu un joueur à part entière de l’équipe de France, Kylian Mbappé devient naturellement le protégé de Didier Deschamps le plus proche d’Emmanuel Macron. Une relation privilégiée, calculée et intéressée diront certains. « Emmanuel Macron s'inscrit dans la continuité de Nicolas Sarkozy et François Hollande , analysa le spécialiste en géopolitique du sport Jean-Baptiste Guégan, co-auteur de La République du foot , interrogé par Eurosport en 2021. C’est-à-dire qu'ils connaissent l'importance politique du football, notamment depuis Jacques Chirac. Ils ont compris que politiquement, cela pouvait les servir. C'est l'un des rares sujets qui parlent à toutes les classes sociales. » Si le football n’est pas un sport comme les autres, Kylian Mbappé n’est pas un footballeur semblable à ses collègues non plus comme l'explique Jean-Baptiste Guégan : « C'est plus qu'un joueur. C'est à la fois un footballeur et un influenceur mais il a aussi un poids politique que les autres n'ont pas. Il est extrêmement précoce dans sa gestion du stress, de la pression et de la communication. Il est le visage d'une jeunesse qui gagne et vient des quartiers. Et il a une image valorisante. C'est ce qui le rend extrêmement attractif pour les annonceurs mais aussi pour le grand public et l'opinion. Il fait partie de ces joueurs qui transcendent leur condition de footballeurs. C'est pour ça qu'il est intéressant pour Emmanuel Macron ».

Il n’est donc pas rare de voir les deux hommes échanger de sujets de société, comme en 2021 avant l’Euro lorsque le président de la République interpelle Kylian Mbappé. « Merci pour la vaccin », lui lança Macron, alors que le numéro 10 des Bleus avait posté une photo de lui sur ses réseaux sociaux après s'être fait vacciner contre le Covid-19. « Il a choisi le risque de l'engagement , salue le résident de l’Élysée en 2022 dans les colonnes de L’Equipe. Pour la vaccination, contre la violence, en communion avec les émotions du pays : Kylian Mbappé a une conscience rare de son rôle, du poids de ses mots, de la force de ses actes ».

Un appel du pied pour l’OM, un sale coup au Real Madrid

La carrière de Kylian Mbappé apparaît aussi comme un enjeu aux yeux d’Emmanuel Macron. Depuis 2018, les rumeurs autour de l’ancien joueur de l’AS Monaco ont fusé, incitant le Président à s’impliquer. Parfois sur le ton de l’humour, notamment lorsque celui qui supporte l’OM invite Kylian Mbappé à rejoindre la cité phocéenne dans la foulée de sa victoire à la Coupe du monde. « Il a même réussi à placer qu'il faudrait que j'aille jouer un jour à Marseille. Je lui ai répondu que c'était irréalisable ! », s’amusa Kylian Mbappé, relancé sur le sujet par Emmanuel Macron en 2021 dans une vidéo avec les YouTubeurs McFly et Carlito. « Kylian, j'annonçais la nouvelle à nos amis, à savoir que vous allez quitter le PSG pour l'Olympique de Marseille », avait alors lâché Macron, gentiment recalé par son interlocuteur : « Impossible ! Ce n'est pas dans notre ADN, ça ».

L’implication d’Emmanuel Macron était en revanche beaucoup plus sérieuse lorsque Kylian Mbappé est proche de quitter le PSG en 2021 pour s’engager au Real Madrid, son autre club de cœur. « J'ai eu une discussion avec Kylian Mbappé en amont, simplement pour lui conseiller de rester en France. Quand il est sollicité de manière informelle et amicale, c'est le rôle d'un président de défendre le pays », confirma Emmanuel Macron dans les colonnes du Parisien en juin 2022. « C'était en décembre, janvier, février, mars... », a par la suite précisé l'attaquant parisien dans un entretien accordé à Sports Illustrated , avant de dévoiler précisément le contenu de l’échange auprès du New York Post : « Je n'avais jamais imaginé que j'allais parler avec le président de mon avenir dans ma carrière, donc c'est quelque chose de fou. Il m'a dit : 'Je veux que tu restes. Je ne veux pas que tu partes maintenant. Tu es tellement important pour le pays. Tout le monde va être content si tu restes, tout le monde t'aime ici et tu as le temps avant de partir. Tu peux rester un peu plus.' Bien sûr quand le président te dit ça, ça compte, mais comme je l'ai dit avant, ç'a été ma décision. »

En 2023, nouveau feuilleton, et nouvelle offensive présidentielle. « Je vais essayer de pousser pour », répond plus prudemment Emmanuel Macron à un jeune supporter l’interpellant sur l’avenir de Kylian Mbappé. Cette fois-ci, rien n’y fait et l’attaquant refusera de prolonger jusqu’à son départ à l’été 2024.

Les critiques fusent

Les rapports entre Kylian Mbappé et Emmanuel Macron sont loin de faire l’unanimité. Notamment après la finale perdue du Mondial 2022 contre l’Argentine, et le long réconfort du Président à un Kylian Mbappé abattu sur le terrain. Du pain béni pour l’opposition, qui dénonce alors la « gênance », terme employé par la députée EELV Sandrine Rousseau. « C'était un peu consternant de le voir hier s'accrocher comme un crampon à Mbappé », critique quant à lui le député RN Sébastien Chenu. « C’était une erreur de descendre sur la pelouse , estime dans le documentaire Hors-Normes Gaspard Gantzer, ancien conseiller de François Hollande. Il y avait un côté un peu enfantin et passionné. Mais aussi une forme d’orgueil, montrer qu’il peut avoir tous les pouvoirs, notamment celui de réconforter notre star du football. C’était une faute de goût et en plus ça donnait une forme d’instrumentalisation ».