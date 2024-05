Le PSG a dégoûté une star du FC Barcelone !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a réalisé quelque chose d’inédit pour un club français en Ligue des champions cette saison en éliminant son adversaire sur ses terres après s’être incliné à domicile au match aller. La victime fut le FC Barcelone qui a été réduit à 10 contre 11 après l’exclusion de Ronald Araujo. Un fait de jeu que Robert Lewandowski regrette amèrement.

Le PSG a éliminé le FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des champions en terres catalanes le 16 avril dernier. Au cours de la rencontre en question, Ronald Araujo a été expulsé dès le 29ème minute de jeu à la suite d’une faute sur Bradley Barcola qui filait au but. Résultat, le FC Barcelone a totalement été renversé par les hommes de Luis Enrique qui ont égalisé puis ont pris le dessus sur l’équipe de Xavi Hernandez (4-1).

«Aujourd'hui, c'est difficile à digérer»

Par la suite, l’entraîneur du FC Barcelone a crié au scandale au sujet de l’arbitrage. Avant-centre star du Barça , Robert Lewandowski n’a pas caché avoir eu du mal à digérer. « Quand je pense à la Ligue des champions, je ne pense qu'à un seul match, le match retour contre le PSG. Je pense que cette expérience est très importante pour nous. Aujourd'hui, c'est difficile à digérer, mais en pensant à l'avenir, cela peut être très important. En Liga, Madrid a gagné beaucoup de matches sans bien jouer, et je pense que c'est quelque chose que nous devons améliorer la saison prochaine. » . a confié Lewandowski à Mundo Deportivo.

Transferts : Le PSG prépare une folie à 100M€ https://t.co/8muqwY79sw pic.twitter.com/HwBuzyMLxU — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

«Je regrette qu'on n'ait pas pu se battre avec Paris à onze contre onze»