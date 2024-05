PSG - Real Madrid : Il annonce le jackpot à Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé s’apprête à rejoindre le Real Madrid cet été. Un nouveau challenge très ambitieux pour le capitaine de l’équipe de France, qui pourrait bien optimiser ses chances de remporter un jour le Ballon d’Or dans les rangs du club merengue. C’est du moins ce que suggère Javier Tebas…

Kylian Mbappé s’apprête-t-il à franchir une nouvelle étape décisive pour la suite de sa carrière ? L’attaquant de 25 ans a décidé depuis plusieurs mois de ne pas prolonger son contrat avec le PSG pour s’engager libre avec le Real Madrid cet été. Un point de chute qui pourrait bien permettre à Mbappé de tutoyer les sommets en Ligue des Champions après avoir enchaîné les désillusions pendant sept ans au PSG. Et qui dit victoire potentielle en C1, dit forcément candidat au Ballon d’Or…

Tebas lâche un argument choc pour Mbappé

Interrogé dans les colonnes du Parisien , Javier Tebas a annoncé un potentiel jackpot pour Kylian Mbappé avec ses chances de remporter le Ballon d’Or sous les couleurs du Real Madrid : « Le Ballon d’Or plus accessible pour un joueur du Real ? Je pense que c’est la même compétition pour tous les joueurs peu importe leur club ou leur championnat. Bien sûr, nous avons la chance d’avoir en Liga et notamment au Real Madrid chaque année des joueurs qui sont candidats au Ballon d’or. Certains joueurs du Paris Saint-Germain ont déjà été tout proches de remporter le Ballon d’or, mais c’est vrai que ce trophée reste lié aux succès européens et mondiaux », lâche le président de la Liga.

« Les dirigeants savent compter sur les joueurs adéquats »