PSG : Mbappé à Cannes, un champion du monde vole à son secours

Thibault Morlain

Dimanche matin, l’annonce du groupe du PSG pour affronter Metz en a surpris plus d’un. La raison ? L’absence de Kylian Mbappé parmi les joueurs appelés par Luis Enrique. On a par la suite appelé que l’international français, au même titre que d’autres cadres du PSG, avait reçu quelques jours de vacances. Mbappé en a alors profité pour s’envoler pour Cannes et cela n’a pas manqué de faire parler…

Pas appelés pour jouer avec le PSG face à Metz, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont profité de quelques jours de vacances pour se détendre du côté de Cannes. On a alors pu voir les deux Parisiens dans un restaurant dans une vidéo qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Mais voilà que cette escapade en a fait grincer plus d’un. Mbappé a tout de même pu compter sur certains soutiens, à l’instar d’Adil Rami.



« Si j’avais été à la place de Kylian Mbappé, j’aurais fait la même chose »

Présent sur le plateau de Prime Vidéo , Adil Rami a été interrogé sur cette escapade à Cannes de Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 a alors pris la défense de la star du PSG, expliquant qu’il aurait fait la même chose à sa place : « Je trouve ça normal ou anormal qu’ils ne soient pas dans le groupe à Metz ? J’aurais préféré les voir jusqu’à la fin de la saison, voir les meilleurs joueurs, prendre du plaisir avec eux. Après, on sait très bien que c’est tendu entre le président et Kylian Mbappé depuis longtemps maintenant. Si j’avais été à la place de Kylian Mbappé, j’aurais fait la même chose. Pépère à Cannes, prendre le soleil… Enfin à Cannes ou ailleurs ».

« S'ils sont à Cannes ou que sais-je, c'est comme ils veulent »