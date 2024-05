PSG : Riolo répond à un clash sur Barcola !

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier au PSG en provenance de l’OL dans le cadre d'un transfert estimé à 50M€, Bradley Barcola s’est souvent retrouvé dans le viseur de Daniel Riolo, qu’il a surnommé « Bambi » en début de saison. Critiqué par Laurent Paganelli, l’éditorialiste de RMC a répondu sur les réseaux sociaux.

« Barcola, c’est encore Bambi . » Malgré sa bonne première saison sous les couleurs du PSG, récompensée par une sélection en équipe de France pour l’Euro 2024, Daniel Riolo n’est toujours pas convaincu par Bradley Barcola. Depuis le début de la saison, l’ailier âgé de 21 ans a souvent été la cible des critiques de l’éditorialiste de RMC.

« Il vaut mieux fermer sa gueule plutôt que d’anticiper et dire des conneries »

« Il vient quand même des quartiers, c'est un exemple. Il faut revenir là-dessus et sur les mecs qui l’ont détruit à un certain moment. Comme quoi des fois il vaut mieux fermer sa gueule plutôt que d'anticiper et dire des conneries. Franchement il mérite sa sélection », a déclaré Laurent Paganelli à propos de Bradley Barcola sur le plateau du Canal Football Club , faisant visiblement référence aux critiques de Daniel Riolo.

« Être interpellé par ces gars-là… »