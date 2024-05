Mou, nonchalant... il balance sur ce joueur du PSG

La rédaction

Arrivé au PSG l’été dernier, Bradley Barcola a réalisé une bonne première saison du côté de la capitale. Bien installé sur son côté gauche, le joueur de 21 ans est parvenu à gagner sa place de titulaire dans l’équipe de Luis Enrique. Ses performances lui ont même permis d’être appelé par Didier Deschamps pour disputer l’Euro. Pour arriver à ce niveau, l’ancien de l’OL a dû évoluer. C’est ce qu’a confié Castello Lukeba, qui l’a côtoyé lors de ses jeunes années lyonnaises.

Transféré au PSG dans les derniers instants du mercato estival 2023, Bradley Barcola aura mis peu de temps à s’acclimater à la pelouse du Parc des Princes. Le natif de Lyon a rapidement conquis le cœur des supporters parisiens, mais également celui de Luis Enrique. Formé à l’OL, il est désormais l’un des 25 élus qui feront le voyage en Allemagne cet été pour défendre les couleurs de l’équipe de France. Interrogé par le Canal Football Club , Castello Lukeba a lâché un aveu sur le futur international français.

«On lui reprochait un peu d'être mou»

Également formé à l’OL, Castello Lukeba a été interrogé sur Bradley Barcola. Et le défenseur de Leipzig a fait une énorme confidence : « Quand on était petit, on lui reprochait un peu d'être mou, parce qu'il était un peu nonchalant. A des moments, il était surclassé, mais il n'était pas le joueur qui sortait du lot, donc il a toujours travaillé plus. »

Une belle première saison pour Barcola

Pour ses premiers pas au PSG, Bradley Barcola s’est montré convaincant. L’attaquant est désormais solidement intégré dans le onze de Luis Enrique. En 28 matchs de Ligue 1, il a marqué 4 buts et délivré 7 passes décisives.