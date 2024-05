Tension au PSG, Mbappé a fait enrager le boss

Amadou Diawara

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé a annoncé son départ du PSG via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Alors que son numéro 7 ne l'a pas remercié, Nasser Al-Khelaïfi s'est vexé. D'après Abdellah Boulma, c'est la raison pour laquelle Kylian Mbappé n'a pas eu d'hommage de la part du PSG au Parc des Princes.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a fait savoir qu'il allait quitter le PSG librement et gratuitement cet été, et ce, par le biais d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'attaquant de 25 ans sera un nouveau joueur du Real Madrid la saison prochaine. Alors que Kylian Mbappé ne l'a pas remercié dans sa vidéo d'adieu, Nasser Al-Khelaïfi a mal réagi. Vexé, le président du PSG n'a pas organisé un hommage à son numéro 7 au Parc des Princes. C'est du moins ce qu'explique Abdellah Boulma à Culture PSG.

Transfert à 80M€, le PSG peut perdre de l'argent https://t.co/BVsyJ74mkn pic.twitter.com/mZUhgDW4qD — le10sport (@le10sport) May 19, 2024

«Mbappé n'a pas remercié Al-Khelaïfi, qui l'a très mal pris»

« Nasser Al-Khelaïfi n'a pas été remercié dans la vidéo d'adieu du joueur. La mise en ligne de cette vidéo n'avait pas été communiquée au PSG. Encore un pavé dans la mare de la part du clan Mbappé, qui est un clan qui fait un peu ce qu'il veut. C'est la raison pour laquelle je parle de coresponsabilité dans cette histoire. Donc, si vous me posez la question, je me dis que quand tu es une institution comme le PSG, tu te dois de préserver l'image de toutes les parties. Tu te dois surtout de préserver ton image à toi. Tu es un grand club, donc prépare lui des adieux dignes de ce nom et après ça, règle les problèmes financiers en interne » , a précisé Abdellah Boulma, avant d'en rajouter une couche.

«Ce n'est pas ça qui va régler le torchon qui brûle»