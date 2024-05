Jackpot à 200M€ pour le PSG

Amadou Diawara

Le PSG va toucher le pactole cet été. En effet, le club de la capitale va empocher environ 200M€ dans le cadre de l'accord entre la LFP et le fonds d'investissement CVC. Grâce à cette enveloppe, les hautes sphères du PSG vont pouvoir frapper fort sur le mercato. D'autant que Kylian Mbappé est sur le point de rejoindre le Real Madrid.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est montré très actif. Ayant laissé filer Neymar, Lionel Messi et Marco Verratti, entre autres, le club de la capitale a recruté douze joueurs au total en parallèle : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Xavi Simons, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Kang-In Lee, Marco Asensio, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. De surcroit, Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo ont signé au PSG au mois de janvier. Et malgré toutes ces arrivées, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi pourrait encore frapper fort sur le marché cet été.

Le PSG va encaisser le solde des 200M€

Selon les informations de L'Equipe , le PSG va toucher le pactole cet été. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi « va encaisser le solde des 200 millions qui lui sont promis dans le cadre de l'accord entre la LFP et le fonds d'investissement CVC ».

Un mercato animé cet été ?