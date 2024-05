Problème à 110M€ au PSG, le Qatar peut souffler

Amadou Diawara

Au 30 juin 2023, le PSG a affiché une perte d'environ 110M€ dans les bilans présentés par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Mais heureusement pour QSI, propriétaire du club de la capitale, la belle campagne européenne de cette saison lui permet d'être dans les clous du fair-play financier aujourd'hui.

Après avoir racheté le PSG, QSI n'a pas lésiné sur les moyens pour que le club entre dans une nouvelle dimension. En effet, le nouveau propriétaire de l'écurie parisienne a cassé sa tirelire pour recruter des joueurs de classe mondiale, dont Lionel Messi, Kylian Mbappé (180M€) ou encore Neymar.

PSG : Mbappé lâche 18M€ avant son transfert au Real Madrid https://t.co/zqhLF92or8 pic.twitter.com/mTd31KBNzf — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

Une perte de 110M€ au 30 juin

Alors que Neymar et Lionel Messi sont partis l'été dernier, le PSG a frappé très fort sur le mercato recrutant douze joueurs au total : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Xavi Simons, Kang-In Lee, Marco Asensio, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Et au mois de janvier, deux autres recrues ont signé au PSG : Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Malgré tout, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi ne risquerait pas une sanction de l'UEFA dans le cadre du fair-play financier.

Le PSG n'est pas inquiété par le fair-play financier