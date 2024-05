Mercato - OM : Un invité surprise pour le poste d’entraineur ?

Thibault Morlain

Les jours passent et pour le moment, on ne sait toujours pas qui sera l’entraîneur de l’OM la saison prochaine. Du côté de la direction olympienne, on avancerait sur différents profils. On parle ainsi beaucoup de Paulo Fonseca ou encore Sergio Conceiçao. Qui prendra alors place sur le banc de l’OM ? Un invité surprise pourrait bien se mêler à la course. Explications.

Sachant que Jean-Louis Gasset ne continuerait pas la saison prochaine, l’OM s’est rapidement penché sur la quête d’un nouvel entraîneur. Comme le10sport.com vous l’a révélé, Pablo Longoria avait fait de Paulo Fonseca sa priorité. Le dossier de l’entraîneur du LOSC est toutefois complexe compte tenu de la concurrence et l’OM explore donc d’autres pistes. Ainsi, selon nos informations, le président olympien a dernièrement rencontré Sergio Conceiçao, entraîneur du FC Porto.



Mercato - OM : Une légende annonce la «dernière chance» de Longoria ! https://t.co/F4SFeynOVe pic.twitter.com/R7o6lRG1YZ — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

Un 4ème candidat ?

Outre Paulo Fonseca et Sergio Conceiçao, Le Parisien confirme qu’un 3ème entraîneur plairait à l’OM : Matias Almeyda (AEK Athènes). En revanche, Franck Haise, Habib Beye et Christophe Galtier n’entreraient pas dans les plans olympiens. Mais à en croire les informations du quotidien, un 4ème candidat pourrait se mêler à la course pour le banc de l’OM. En effet, il ne faudrait pas exclure la possibilité qu’un 4ème profil, dont le nom n’a pas filtré, puisse prétendre à la fonction d’entraîneur du club phocéen.

