Coup de tonnerre à Marseille, l’OM balance sur l’entraîneur !

A l’OM, l’heure est à la sélection du successeur de Jean-Louis Gasset. Une grande décision aurait été prise par Pablo Longoria et son comité de direction en écartant la piste Paulo Fonseca et en concentrant ses efforts sur Sergio Conceiçao, nouvelle priorité du club marseillais. En coulisses, l’Olympique de Marseille confirme l’éventuelle nomination de l’entraîneur du FC Porto.

Pablo Longoria le savait depuis le mois de février et la nomination de Jean-Louis Gasset en tant qu’entraîneur d’intérimaire jusqu’au terme de la saison. Le technicien de 70 ans a pris sa retraite et a laissé l’OM sans coach. La priorité absolue de Longoria se nommait encore jusqu’à peu Paulo Fonseca comme le10sport.com vous le révélait le 10 avril dernier, mais la tendance a évolué depuis.

Fonseca c’est terminé, rendez-vous avec Conceiçao

Le Parisien dévoile ce jeudi, malgré le fait qu’il n’ait pas encore donné sa réponse finale à l’OM, que Pablo Longoria serait passé à autre en clôturant le dossier Paulo Fonseca. L’Olympique de Marseille n’aurait pas du tout apprécié la lenteur du processus de décision de l’entraîneur lillois et toute la publicité autour de son avenir. De ce fait, le nouvel objectif de l’OM se nommerait Sergio Conceiçao. Le10sport.com vous a affirmé le 21 mai dernier qu’un rendez-vous avait eu lieu pour que le coach de Porto débarque dans la cité phocéenne. Une information confirmée ce jeudi par Le Parisien.

«C’est le bordel à l’OM», McCourt se fait recadrer en direct https://t.co/4XOM7Abc0S pic.twitter.com/qrF6Fzftd2 — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

Conceiçao, «une vraie possibilité» pour l’OM !