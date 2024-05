Mercato - OM : Longoria attend la réponse du successeur de Gasset !

Thomas Bourseau

Cela fait à présent des semaines que Paulo Fonseca est annoncé à l’OM. L’entraîneur du LOSC ne devrait pas poursuivre dans le nord et hésiterait entre Marseille et l’AC Milan. Aucune réponse n’aurait été donnée à ce jour, mais la balance pencherait du côté de la Lombardie...

Pablo Longoria commence à avoir l’habitude. Depuis sa prise de fonctions en février 2021, le président de l’OM a vu les entraîneurs se succéder sur le banc de touche du club phocéen. Dès l’été 2022, l’Espagnol a dû trouver un remplaçant à Jorge Sampaoli et avait nommé Igor Tudor. Et un an plus tard, pour le remplacement du Croate, Longoria pensait déjà à Paulo Fonseca comme le10sport.com vous le révélait en juin 2023 avant la nomination de Marcelino.

Paulo Fonseca n’a toujours pas donné sa réponse à l’OM…

Et ces dernières semaines, le10sport.com vous a confirmé l’intention de Pablo Longoria de faire de Paulo Fonseca le nouveau coach de l’OM, lui qui est arrivé au terme de son contrat au LOSC. Cependant, le coach portugais n’aurait toujours pas donné sa réponse aux dirigeants de l’OM, que ce soit au président Pablo Longoria ou au conseiller sportif Mehdi Benatia comme nous l’apprend Le Parisien ce jeudi après-midi.

L’OM a recruté le joueur «parfait» https://t.co/SYukw7lMyJ pic.twitter.com/wxpYFGzSEX — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

Fonseca veut entendre l’hymne de la Ligue des champions