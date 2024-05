Mercato : Une ancienne légende du PSG peut sauver l’OM !

Axel Cornic

Comme nous vous l’avons annoncé en exclusivité dès le 10 avril, l’Olympique de Marseille vise Paulo Fonseca pour prendre les rênes de l’équipe suite au départ annoncé de Jean-Louis Gasset. Le Portugais semble toutefois sur le point de filer entre les doigts de Pablo Longoria, qui pourrait toutefois recevoir une aide inattendue.

Tout pourrait se décider dans les prochains jours. Après avoir changé de coach quatre fois en moins d’un an, cinq si on ajoute le passage express de Jacques Abardonado, l’OM va devoir trouver un nouveau capitaine pour son navire. Jean-Louis Gasset a en effet annoncé son départ et le temps presse déjà pour lui trouver un remplaçant.

Le nouvel entraineur effrayé par l'OM ? https://t.co/xk06o59yrW pic.twitter.com/y4LwjjXgVs — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

Fonseca se rapproche de Milan

Car si nous vous avons révélé sur le10sport.com que Pablo Longoria veut Paulo Fonseca, ce dernier pourrait bien échapper à l’OM. Les médias italiens assurent en effet que le coach du LOSC devrait se laisser séduire par les avances de l’AC Milan, qui lui aurait proposé un contrat de trois ans et surtout la possibilité de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

Ibrahimovic, le dernier espoir de l’OM