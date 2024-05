Le nouvel entraineur effrayé par l'OM ?

Axel Cornic

L’étau commence à se resserrer autour de Pablo Longoria, qui pourrait bien perdre sa piste numéro 1 pour remplacer Jean-Louis Gasset sur le banc de l’Olympique de Marseille. Selon nos informations sa priorité est en effet Paulo Fonseca, que les médias italiens annoncent toutefois toujours plus proche de l’AC Milan.

L’été n’a pas encore commencé et un premier échec se dessine déjà pour l’OM. Nous vous avons révélé sur le10sport.com le 10 avril dernier que Pablo Longoria a un favori pour le poste d’entraineur et il s’agit de Paulo Fonseca. Mais le Portugais, qui avait déjà été l’une des pistes chaudes pour remplacer Igor Tudor il y a un an, pourrait bien filer entre les doigts de l’OM.

Fonseca aurait été convaincu par Milan

Voilà plusieurs jours déjà que les médias italiens évoquent un rapprochement entre Fonseca, dont le contrat avec le LOSC se termine le 30 juin prochain et l’AC Milan, qui cherche un remplaçant à Stefano Pioli. Le spécialiste mercato Gianluca Di Marzio donne d’ailleurs l’OM comme défait ce mercredi, alors même que Pablo Longoria aurait fait le déplacement pour rencontrer en personne le technicien de 51 ans. A noter que l’offre marseillaise serait plus importante que celle milanaise, ce qui ne devrait finalement faire aucune différence.

Un avenir trop incertain pour l’OM ?