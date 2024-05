PSG : Voilà la solution pour régler la catastrophe

La rédaction

Ce mercredi, le Paris-Saint Germain a joué la première manche de sa double confrontation face au Borussia Dortmund. Si les hommes de Luis Enrique se sont inclinés sur le score de 1-0 au Signal Iduna Park, ils ont également perdu un élément important du onze de l’Espagnol : Lucas Hernandez, lourdement blessé au genou. Désormais, le PSG devra trouver la solution pour le remplacer...

Qui du Paris-Saint Germain ou du Borussia Dortmund ira en finale de la Ligue des Champions ? Alors que les Allemands l’ont emporté sur la plus petite des marges cette semaine, les Franciliens tenteront d’inverser la vapeur au Parc des Princes mardi prochain. Alors que l’arrière-garde parisienne s'est montrée plutôt friable durant la première opposition, on sait désormais que Lucas Hernandez ne pourra pas jouer la seconde rencontre, victime d’une rupture du ligament antérieur du genou droit. Pour pallier cette absence, Alain Roche a son idée.

Pas de Skriniar ni de Beraldo

Dans l'Équipe , l’ancien défenseur central du Paris-Saint Germain a d’abord expliqué pourquoi Milan Skriniar et Lucas Beraldo n’étaient pas des solutions viables selon lui : « Skriniar ? Pour moi, il passe derrière Danilo et Beraldo. Quand tu te situes dans la philosophie de jeu de Luis Enrique, tu imagines mal Skriniar et ses relances approximatives. J’essaye de visualiser des échanges entre lui et Donnarumma et je me dis que cela peut-être compliqué. A trois derrière, il est très bon, c’est certain. A quatre, c’est plus compliqué. Beraldo ? Face au Barça, on a vu son manque d’expérience, d’impact physique aussi. Il va s’étoffer avec le temps mais pour la demi-finale, il me parait trop léger encore. A Dortmund, il a surtout rencontré des problèmes de placement. Beraldo me parait encore juste, tant en termes d’expérience que dans le jeu aérien. » a-t-il lancé.

Pour Alain Roche, Danilo est l’élément clé