Mercato : Le PSG dit adieu au «nouveau Platini»

Égérie du football français depuis plusieurs années, Kylian Mbappé va quitter l'hexagone. Après l'AS Monaco et le PSG, l'international tricolore va s'envoler le Real Madrid. En s'envolant pour l'étranger, le champion du monde 2018 va imiter quelques illustres joueurs français, qui avaient rejoint l'étranger pour passer un cap dans leur carrière comme Zinédine Zidane ou Michel Platini.

« Mais vous le savez déjà non, quand même ? ». Fayza Lamari n'a pas voulu dévoiler le prochain club de son fils Kylian Mbappé, mais le secret n'en est plus un. Les rumeurs vont bon train, la star du PSG devrait s'envoler pour l'Espagne afin de rejoindre le Real Madrid. Le joueur de 25 ans pourrait disputer son dernier match sous le maillot parisien ce samedi à l'occasion de la finale de Coupe de France face à l'OL.

Mbappé va faire le bonheur du Real Madrid

Par la suite, Mbappé devrait prendre l'avion, direction la capitale espagnole. Le champion du monde 2018 pourrait signer son contrat avant d'être présenté aux supporters dans l'enceinte du nouveau stade Santiago Bernabeu. Tout comme ses illustres aînés comme Michel Platini ou Zinédine Zidane, Mbappé va donc poursuivre sa carrière à l'étranger, le championnat français étant trop petit pour lui.

Mbappé dans la lignée de Platini