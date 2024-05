PSG : Ce transfert à 175M€ plombé par l'Arabie Saoudite ?

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé va filer au Real Madrid, le PSG penserait à boucler la signature de Rafael Leão pour oublier son départ. Toutefois, l'attaquant de l'AC Milan serait suivi de près par Al Hilal. D'ailleurs, le club emmené par Jorge Jesus envisagerait de formuler une offre à trois chiffres pour faire plier les Rossoneri.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin, et ce, pour rejoindre le Real Madrid. Conscient de la situation, le club de la capitale a identifié plusieurs profils pour le remplacer, et notamment celui de Rafael Leão. Toutefois, la direction du PSG serait en concurrence avec Al Hilal pour l'attaquant de l'AC Milan.

PSG : La décision à 15M€ qui va faire capoter le rêve d’Al-Khelaïfi ! https://t.co/5bqqsvTrz6 pic.twitter.com/BBkz8Ncg1x — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

Al Hilal veut dépenser une fortune pour Leão

Selon les informations d' O Jogo , les hautes sphères d'Al Hilal seraient prêtes à casser leur tirelire pour boucler la signature de Rafael Leão lors du prochain mercato estival. A en croire le média portugais, le club saoudien envisagerait d'offrir un salaire XXL à l'ailier gauche de 24 ans, et de formuler une offre d'au moins 100M€ à l'AC Milan. Si Rafael Leão dispose d'une clause libératoire à 175M€, Al Hilal n'envisagerait pas de lancer une telle offensive pour le moment.

Al Hilal va proposer au moins 100M€ pour Leão