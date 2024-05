Mercato : Thiago Motta joue un sale tour au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps annoncé sur le banc du PSG, Thiago Motta va finalement s'engager avec la Juventus où il va remplacer Massimiliano Allegri. Et visiblement, le technicien italien pourrait débarquer avec un membre du PSG. La presse italienne assure en effet que Matteo Serra, recruteur parisien, va rejoindre la Vieille Dame.

L'été dernier, le PSG a décidé de faire de Luis Enrique son entraîneur en remplacement de Christophe Galtier. Un choix que les Parisiens ne regrettent pas, bien que Nasser Al-Khelaïfi ait toujours apprécié le profil de Thiago Motta, auteur d'une incroyable saison sur le banc de Bologne, qualifié pour la Ligue des champions.

Thiago Motta file vers la Juventus

Mais l'été dernier, cela semblait encore un peu tôt pour l'ancien milieu de terrain revienne au PSG. Et c'est peut-être désormais trop tard. Et pour cause, la cote de Thiago Motta n'a cessé de grimper en Italie, au point que les médias transalpins annoncent qu'il sera la successeur de Massimiliano Allegri sur le banc de la Juventus la saison prochaine.

Un scout du PSG va l'accompagner