PSG - Real Madrid : Un clan brésilien se forme, Mbappé menacé ?

Déjà bien fourni dans le secteur offensif, le Real Madrid s'apprête a accueillir deux nouveaux attaquants cet été à savoir Kylian Mbappé et le jeune Endrick. Le joueur de Palmeiras va rejoindre le contingent brésilien déjà bien en place dans le vestiaire madrilène avec Vinicius Junior et Rodrygo notamment.

Comme souvent, avant même l'ouverture du mercato, le Real Madrid tient déjà ses premiers renforts. En effet, Endrick, dont le transfert est acté depuis plusieurs semaines, ainsi que Kylian Mbappé, qui a d'ores et déjà annoncé son départ du PSG. Mais l'attaquant n'arrivera probablement pas en terrain conquis. Et pour cause, Endrick a été interrogé sur sa relation avec ses deux compatriotes du secteur offensif madrilène à savoir Vinicius Junior et Rodrygo. Et visiblement ce trio brésilien compte bien régner au Real Madrid.

Un clan brésilien se forme au Real Madrid

« C'est très bien. Ce sont de jeunes joueurs, brésiliens eux aussi, qui se sont très bien adaptés à la ville, au club et à la façon de jouer en Espagne. Leur histoire, celle de Vini comme celle de Rodrygo, est une source d'inspiration et ils vont beaucoup m'aider », lâche le jeune brésilien dans une interview accordée à AS , avant de revenir sur la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Endrick prévient Mbappé