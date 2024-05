Mercato : Il recale le PSG pour réaliser son rêve

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques mois, le PSG avait tenté de recruter le crack de Palmeiras, Endrick. Mais la concurrence du Real Madrid était trop forte et le club merengue a raflé la mise grâce à un transfert à 60M€. Le jeune attaquant brésilien rejoindre la Casa Blanca cet été, juste après avoir fêté ses 18 ans. Et il ne regrette visiblement pas son choix.

Toujours à l'affût pour dénicher de grands talents du football mondial, le PSG s'était penché sur la situation d'Endrick, considéré comme le plus grand espoir du football brésilien. Mais compte tenu de la réputation du jeune attaquant de Palmeiras, le club parisien n'était évidemment pas seul sur le coup. Et c'est d'ailleurs le Real Madrid qui a raflé la mise grâce à un transfert de 60M€. Une somme colossale pour un joueur qui était alors âgé de 16 ans et qui débarquera cet été en Espagne, juste après avoir fêté ses 18 ans le 21 juillet. Quoi qu'il en soit, Endrick ne regrette pas d'avoir recalé le PSG pour le Real Madrid.

Endrick jubile après sa signature au Real

« Ce n'était pas un choix. Madrid a toujours été un rêve. Je n'ai pas eu à choisir quoi que ce soit, j'ai simplement réalisé un rêve », confirme le jeune attaquant brésilien dans une interview accordée à AS , avant de revenir sur la période difficile qu'il a traversée après l'annonce de sa signature au Real Madrid.

«Madrid a toujours été un rêve»