PSG - Real Madrid : Un phénomène répond clairement au transfert de Mbappé

Comme Kylian Mbappé, Endrick va débarquer au Real Madrid cet été, dans la foulée de ses 18 ans le 21 juillet prochain. Lorsqu'il a signé, le jeune brésilien ne savait pas que l'attaquant du PSG allait signer. Mais cela ne lui pose aucun problème. Endrick ne voit pas Kylian Mbappé comme une menace.

Cet été, le Real Madrid va encore renforcer drastiquement son secteur offensif pourtant déjà très bien fourni avec Jude Bellingham, Vinicius Junior et Rodrygo. En effet, Kylian Mbappé va quitter le PSG pour s'engager avec le club merengue, et sera rejoint dans la foulée par Endrick, recruté pour 60M€, mais qui attendait ses 18 ans pour officialiser sa venue à Madrid. Et le jeune brésilien a d'ailleurs été interrogé sur la signature de Kylian Mbappé.

«Aucun joueur n'est une menace pour un autre»

« Dans une équipe qui gagne, aucun joueur n'est une menace pour un autre. Le meilleur club du monde doit toujours chercher les meilleurs à tous les postes, toujours », lâche le crack brésilien dans une interview accordée à AS , avant de poursuivre.

«Les titres du club sont les objectifs les plus importants»