PSG : Surprise pour le transfert de Mbappé ? Il vend la mèche

Si Kylian Mbappé a annoncé son départ du PSG, il n’y a encore rien d’officiel concernant son prochain club. Ces derniers mois, il a régulièrement été question d’un possible transfert en Premier League avec les intérêts de Liverpool ou Arsenal. Mbappé pourrait-il surprendre tout le monde en snobant encore une fois le Real Madrid ? La réponse est non si l’on en croit Javier Tebas, président de la Liga.

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Pour le moment, on ne sait toujours pas officiellement où évoluera le futur ex-joueur du PSG. Alors qu’on se doute qu’il va poser ses valises au Real Madrid, le nom de Mbappé a souvent été associé à Liverpool ou encore Arsenal. Un potentiel transfert surprise pour le capitaine de l’équipe de France ?

« Je suis pleinement convaincu que Kylian Mbappé va venir au Real Madrid »

Pour Le Parisien , Javier Tebas, président de la Liga, s’est confié sur le futur transfert de Kylian Mbappé. Et pour lui, il ne fait quasiment aucun doute que le futur ex-joueur du PSG rejoindra le Real Madrid et non un club anglais : « Je suis pleinement convaincu que Kylian Mbappé va venir au Real Madrid, je présume à 99 % qu’il sera là la saison prochaine. C’est le seul club européen qui pourrait lui ouvrir ses portes. Je ne pense pas qu’il y ait un club anglais qui puisse être à la hauteur de l’offre qui est faite par le Real Madrid à Kylian Mbappé, d’après ce que j’ai pu lire ou entendre ».

