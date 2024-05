Mercato - PSG : Le prochain club de Mbappé annoncé «à 99%»

La rédaction

C’est assurément l’homme qui devrait être la recrue phare du Real Madrid cet été. S'il a déjà officiellement annoncé son départ du PSG, Kylian Mbappé n’a pas encore indiqué où s’écrirait son avenir. Les pensionnaires du Santiago Bernabéu semblent malgré tout être la prochaine écurie du capitaine des Bleus. Dans un entretien accordé au Parisien, Javier Tebas s’est exprimé sur la probable arrivée du Bondynois en Liga.

Le feuilleton dure depuis plusieurs saisons maintenant. A différentes reprises, le Real Madrid semblait tout proche d’accueillir Kyliann Mbappé dans ses rangs, mais chaque fois, l’opération échoue. Cet été 2024 semble enfin être le bon : les Merengue devraient voir Kylian Mbappé fouler la pelouse du Santiago Bernabéu sous le maillot de la Casa Blanca. Interrogé par le Parisien , Javiel Tebas, président de la Liga, a livré son enthousiasme quant à la venue du Français en Espagne.

« Je suis pleinement convaincu que Kylian Mbappé va venir au Real Madrid »

Dans un premier temps, Javier Tebas est revenu sur le fait que l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid n’est pas encore officielle. Le boss de la Liga s'est malgré tout montré extrêmement confiant : « J e suis pleinement convaincu que Kylian Mbappé va venir au Real Madrid, je présume à 99 % qu’il sera là la saison prochaine. C’est le seul club européen qui pourrait lui ouvrir ses portes. Je ne pense pas qu’il y ait un club anglais qui puisse être à la hauteur de l’offre qui est faite par le Real Madrid à Kylian Mbappé, d’après ce que j’ai pu lire ou entendre. »

« l’arrivée de Kylian Mbappé est un atout pour nous »