Mbappé : Un accord surprise entre le PSG et le Real Madrid ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la FIFA fête en ce 21 mai ses 120 ans, Florentino Perez fait partie des invités réunis à l’Élysée ce mardi autour du président de la République. Un rendez-vous qui pourrait permettre au boss du Real Madrid de s’entretenir avec la direction du PSG au sujet de Kylian Mbappé…

La question n’est plus de savoir si Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid, mais quand. Libre en fin de saison, l’international français a d’ores et déjà annoncé son départ du PSG pour vivre une nouvelle expérience à l’étranger. Son arrivée chez les Merengue ne fait plus de doute, sa mère et conseillère Fayza Lamari en rajoutant une couche lundi soir en sortant de la soirée d’adieu organisée par Kylian Mbappé dans un restaurant de la capitale. « Vous le savez déjà non ? », a-t-elle lancé aux journalistes concernant sa prochaine destination. Mais quand tombera l’officialisation ?

Mbappé - PSG : Sa mère répond cash pour le Real Madrid ! https://t.co/mk4dG6MEu3 pic.twitter.com/etcd1C5hsM — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

Un échange entre le PSG et le Real Madrid ?

Alors que le feuilleton anime l’actualité depuis de longues années, ce n’est désormais plus qu’une question de temps avant de voir le Real Madrid annoncer l’arrivée de sa grande priorité. Invité à l’Élysée ce mardi en présence d’autres convives pour célébrer les 120 ans de la création de la FIFA, le président madrilène Florentino Pérez devrait profiter de l’occasion pour s’entretenir avec la direction du PSG afin d’obtenir l’aval du club pour présenter Kylian Mbappé avant le début de l’Euro (14 juin - 14 juillet). Pour rappel, le capitaine des Bleus est officiellement engagé avec le PSG jusqu’au 30 juin 2024.

Les JO de Paris également au centre des discussions