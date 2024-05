Fake news pour une star du PSG !

Thomas Bourseau

Luis Enrique va-t-il jouer sans Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé la saison prochaine au PSG ? Le premier a annoncé son départ et pour ce qui est de l’ancien joueur du FC Barcelone, l’entraîneur du Paris Saint-Germain n’en voudrait plus selon Daniel Riolo. Il se trouve que ce soit une fake news. Explications.

Kylian Mbappé l’a déjà publiquement annoncé le 10 mai dernier et a disputé son dernier match au Parc des princes dans la foulée face à Toulouse (1-3) le 12 mai. Se pourrait-il que son ami Ousmane Dembélé prenne lui aussi la porte ? C’est une possibilité si l’on en croit les informations de Daniel Riolo.

«Luis Enrique n’en veut plus»

Sur les ondes de RMC pour l’émission l’ After Foot, Daniel Riolo n’a pas caché de surprenants projets de la part de Luis Enrique concernant Ousmane Dembélé. « Je me prépare à un départ d’Ousmane Dembélé cet été. Non indépendamment, parce que Luis Enrique n’en veut plus (…) Mbappé, on a compris, c’est la rupture. Mais que Dembélé soit sur des vidéos, qu’on le voit faire la fête à Cannes, c’est absolument anormal (...) Dembélé est encore sous contrat, il est censé rester et vient d’arriver. Il est censé représenter un cadre pour l’année prochaine. Au moment de la dernière journée de championnat, il n’est pas sur place, ce qui est très étonnant. Pourquoi il n’est pas sur place, même pas sur le banc ? Depuis Dortmund, il a joué à peine une demi-heure, pourquoi être à Cannes alors qu’il s’est fait mal ? Ce serait encore pire mais je ne crois pas (qu’il soit blessé). En plus, il est filmé sur ces vidéos que tout le monde a vues. Je me prépare à un départ de Dembélé. De toute façon, Luis Enrique ne le kiffe pas des masses ».

Le PSG compte sur Dembélé, «super relation» avec Luis Enrique