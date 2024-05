Le PSG va perdre beaucoup d’argent sur un transfert ?

Pierrick Levallet

Le PSG aurait prévu du lourd pour compenser le départ de Kylian Mbappé cet été. Le club de la capitale souhaite se renforcer à tous les postes. Luis Campos veut aussi que Luis Enrique puisse compter sur Xavi Simons la saison prochaine. D'ailleurs, les Rouge-et-Bleu s'opposeraient à une vente du Néerlandais pour une raison bien précise.

Le PSG devrait encore se montrer plutôt actif sur le mercato cet été. Le club de la capitale va chercher à compenser le départ de Kylian Mbappé en se renforçant à tous les postes. Les dirigeants parisiens auraient prévu de recruter du lourd, notamment en attaque. Mais Luis Campos souhaite aussi miser sur un joueur qui appartient déjà au PSG.

PSG : Luis Enrique va faire un dernier cadeau à Mbappé ? https://t.co/0teefom7DT pic.twitter.com/7YLPbUdpfi — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

Xavi Simons aura le dernier mot pour son avenir

Le conseiller football parisien veut voir Xavi Simons intégrer l’effectif de Luis Enrique la saison prochaine comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité. L’entraîneur du PSG juge son profil intéressant. Mais c’est le crack de 21 ans qui aura le dernier mot pour son avenir. S’il veut partir, le PSG s’opposera néanmoins à un transfert définitif. Et il y aurait une bonne raison à cela.

Le PSG va perdre gros sur son transfert ?