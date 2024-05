Mercato - OM : Riolo vend la mèche pour le prochain entraîneur ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Jean-Louis Gasset a officialisé son départ de l'OM, Pablo Longoria et Medhi Benatia cherchent un nouvel entraîneur avec la volonté de le nommer très rapidement afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais Daniel Riolo estime que l'OM est trop ambitieux dans ce dossier, et estime que le profil d'Habib Beye colle parfaitement à la situation du club phocéen.

La saison ayant pris fin, l'OM se met désormais en quête d'un nouvel entraîneur de façon urgente. D'ici la fin du mois, Pablo Longoria espère avoir trouvé un nouveau coach pour remplacer Jean-Louis Gasset. Mais les pistes activées ces dernières semaines (Sergio Conceiçao, Paulo Fonseca...) semblent inaccessibles comme le constate Daniel Riolo.

OM : Un invité surprise pour remplacer Gasset ? https://t.co/odgQdFb995 pic.twitter.com/vCA61qqLlo — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

«À trop vouloir marquer le coup, ils se lancent dans des pistes compliquées»

« Longoria et Benatia sont en train de de se monter le cerveau et ça chauffe à cause de ce sujet-là parce qu’ils ne trouvent pas et estiment que le dossier est compliqué (...) Il y a une limite dans leur raisonnement, c’est qu’ils veulent marquer le coup et envoyer un message sur le nom de l’entraîneur. Ce que je peux comprendre par rapport aux échecs de cette année. Mais je ne suis pas d’accord. À trop vouloir marquer le coup, ils se lancent dans des pistes compliquées », regrette le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant d'estimer que le recrutement d'Habib Beye ne serait pas une mauvaise idée pour l'OM.

«Habib Beye, vas-y à fond»