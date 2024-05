Mercato : Avant de partir, Gasset glisse deux noms à l'OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un nouveau cycle va s'ouvrir à l'OM. Pablo Longoria et Mehdi Benatia comptent bien renouveler le groupe, après une saison terminée à une décevante huitième place. Plusieurs joueurs ne seront pas retenus cet été. Mais avant de quitter la cité phocéenne, Jean-Louis Gasset a conseillé à son président de conserver deux profils.

L'OM va repartir de zéro, ou presque. Après une saison décevante, le club marseillais s'apprête à débuter un nouveau cycle. En coulisses, Pablo Longoria s'active pour trouver un nouvel entraîneur. Le 10Sport.com a dévoilé une rencontre entre le président de l'OM et Sérgio Conceiçao, pas insensible à cet intérêt.

Longoria va faire le ménage

Des changements sont aussi attendus dans l'effectif marseillais. Selon RMC Sport , plusieurs joueurs pourraient être poussés vers la sortie cet été. Mais avant de quitter l'OM, Jean-Louis Gasset a, tout de même, conseillé à Pablo Longoria de retenir deux éléments.

Mercato : L'OM recalé par deux grands noms étrangers ? https://t.co/DTiGiRpThs pic.twitter.com/fYpTucNjpU — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

Gasset glisse quelques conseils à Longoria