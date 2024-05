Mercato : Le PSG plombé par la révolution du Barça ?

La rédaction

Le PSG s’apprête à se montrer très actif sur le marché des transferts cet été. Luis Enrique a publiquement réclamé de nombreux renforts, et ses dirigeants vont tout faire pour le satisfaire. Alors que Paris est annoncé sur les traces de Joshua Kimmich et que la concurrence est déjà rude, un nouveau prétendant pourrait s’immiscer dans la course : le FC Barcelone.

L’été s’annonce mouvementé du côté du PSG. Si la priorité des Franciliens sera de recruter un attaquant pour combler le départ de Kylian Mbappé, d’autres joueurs rallieront la capitale dans les prochaines semaines. En interne, beaucoup aimeraient voir débarquer Joshua Kimmich au Parc des Princes, mais ça ne sera pas simple, puisque le FC Barcelone serait désormais sur ses traces. En difficulté cette saison, les Catalans ont décidé de se séparer de Xavi, et c’est Hansi Flick qui va prendre sa place. Comme souvent, un entraîneur n’arrive pas seul, et l'Allemand aimerait avoir à sa disposition le milieu de terrain du Bayern Münich. De quoi faire une sacré concurrence au PSG.

Kimmich plaît au FC Barcelone et à Flick

D’après les informations de Matteo Moretto, journaliste pour Relevo , le FC Barcelone et Hansi Flick voient tout d’eux d’un très bon œil Joshua Kimmich. Le technicien allemand a eu l’occasion de l’avoir son équipe lorsqu’il a entraîné le Bayern, tandis que le Barça avait subi ses foudres lors du terrible 8-2 infligé par les pensionnaires de l’Allianz Arena en 2020. Matteo Moretto précise également qu’aucune négociation n’a pas encore débuté.

Un transfert qui pourrait prendre du temps

Si transfert il y’a avait, cela risque de devoir attendre de nombreuses semaines. Si le Bayern Münich a clôturé sa saison il y’a une semaine, Joshua Kimmich s’apprêté désormais à disputer l’Euro avec la sélection allemande. L’arrivée de Hansi Flick sur le banc du Barça étant très tardive, nul doute que le milieu de terrain voudra attendre la fin de la compétition avant de prendre une décision sur son avenir. De quoi laisser de l'espoir au PSG.