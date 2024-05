Top 14 : L’UBB taclée par Urios ?

Axel Cornic

A Clermont depuis un an et demi, Christophe Urios rencontre quelques difficultés en Top 14 et la récente défaite cinglante face à l’UBB (41-7) semble lui rester en travers de la gorge. Et ce n’est pas étonnant, surtout quand on sait que son départ de Bordeaux ne s’était pas fait sans quelques petites tensions...

Pour relancer un projet qui patinait depuis quelques saisons, l’ASM Clermont Auvergne a décidé de miser sur Christophe Urios. Mais tout n’a pas été rose en Top 14 pour les Jaunards , qui se consolent tout de même avec une demi-finale de Challenge Cup face à la franchise sud-africaine des Sharks.

Rugby : Antoine Dupont grande star des JO 2024 ? https://t.co/vuDPl7UsnC pic.twitter.com/WoP9MRP3EF — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

Clermont plombé par l’UBB

En Championnat, Clermont s’est notamment pris les pieds dans le tapis lors de son déplacement à Bordeaux, où les hommes de Christophe Urios avaient subi une véritable correction. Cette défaite avait mis un coup fatal aux ambitions de barrage, mais les Clermontois se sont brillamment repris le week-end dernier en faisant tomber le leader Stade Français sur son propre terrain (41-18).

« Vous savez, je ne me sentais pas sous pression à Bordeaux non plus... »