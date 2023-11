«Qui est ce type ?» Un joueur du Real Madrid balance sur Zidane !

Thomas Bourseau

Jude Bellingham enflamme les pelouses espagnoles et européennes sous les couleurs merengue du Real Madrid avec le numéro 5 de Zinedine Zidane. L’Anglais affirme avoir eu vent du talent de Zidane via YouTube en suivant les conseils de son père. Depuis, la fièvre Zidane touche Bellingham qui lui a rendu hommage cet été après son transfert au Real Madrid.

Zinedine Zidane a offert une Ligue des champions au Real Madrid en 2002 grâce à une reprise de volée du pied gauche en finale face au Bayer Leverkusen. Ce fut la dernière C1 remportée par le club merengue jusqu’à 2014 et la Decima décrochée par les Madrilènes avec Zinedine Zidane sur le banc de touche en tant qu’adjoint de Carlo Ancelotti. De par son jeu et sa technique, le champion du monde 98 est une référence pour beaucoup d’amoureux du football en France comme à l’étranger. Jude Bellingham et son père Mark en sont deux exemples parmi tant d’autres.

«Au fait, qui est ce type ? Il m'a dit : "Va sur YouTube et jette un œil." »

En interview dans le cadre de la cérémonie du Ballon d’or qui s’est déroulée lundi soir, Jude Bellingham a partagé une anecdote sur l’origine du fait qu’il idolâtre aujourd’hui Zinedine Zidane . « En grandissant, vous commencez à regarder le jeu. Mon père avait ce faux maillot de Zidane acheté à la plage. Il le portait partout, souvent à la maison. Un jour, j'ai demandé : "Au fait, qui est ce type ?" Il m'a dit : "Va sur YouTube et jette un œil." Depuis, je n'ai probablement pas arrêté. Zidane représentait le joueur que je voulais être. J'ai eu la chance de le rencontrer lors de la finale de Ligue des champions Real-Liverpool (1-0, en 2022). J'étais comme un enfant, les yeux grands ouverts. Il est si humble pour quelqu'un qui a accompli tant de choses. Il dégageait une si grande présence. Et, d'après les gars qui ont joué ici sous ses ordres, il était formidable en tant que manager. C'est tout aussi important ».

«C'est une sorte d'hommage, assurément»