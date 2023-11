Ballon d’or : Après Haaland, Mbappé connaît son prochain adversaire

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’a donc pas été sacré Ballon d’or 2023 malgré ses belles performances en Coupe du monde et ses statistiques globales. Lionel Messi a soulevé son 8ème Ballon d’or en affirmant que Mbappé et Erling Braut Haaland le remporteront un jour. Néanmoins, Jude Bellingham aura aussi son mot à dire.

En juin dernier, Kylian Mbappé estimait pouvoir remporter le Ballon d’or 2023 au vu de ses statistiques, lui qui a terminé deuxième meilleur buteur toutes compétitions confondues en club et en sélection la saison passée avec 54 réalisations. Soit deux de moins qu’Erling Braut Haaland, vainqueur de la Ligue des champions, de la Premier League et de la FA Cup. Tout en terminant meilleur marqueur des deux premières compétitions citées, rien que ça.

Lionel Messi : «Haaland et Mbappé gagneront un jour le Ballon d’Or»

Mais là où cela importait, à savoir la Coupe du monde, Kylian Mbappé a été le meilleur buteur du Mondial avec 8 réalisations devant les 7 de Lionel Messi. Néanmoins, l’Argentin a été sacré champion du monde et a, de ce fait, raflé le 8ème Ballon d’or de sa carrière. Soit plus que n’importe quel pays dans l’histoire du trophée lundi soir au Théâtre du Châtelet. Lors de son discours de remerciement, Lionel Messi a annoncé qu’Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé remporteront à l’avenir à leur tour la récompense individuelle suprême. « Haaland et Mbappé gagneront un jour le Ballon d’Or. Erling le méritait aussi beaucoup, il a gagné la Premier League, la Champions League tout en étant le meilleur buteur de tous les championnats. Ce prix aurait pu être le tien aujourd'hui aussi. Je suis sûr que dans les années à venir, tu le gagneras ».

«Le Ballon d’or ? C'est quelque chose dont on rêve quand on est enfant»

Néanmoins, il ne faudrait pas sortir Jude Bellingham de l’équation. Le polyvalent milieu de terrain de 20 ans du Real Madrid comptabilise 13 buts en autant de rencontres cette saison pour son premier exercice à la Casa Blanca et pourrait être un concurrent sérieux à Mbappé pour le Ballon d’or 2024. En plus de jouer au Real Madrid, Bellingham est international anglais chez les Three Lions , un candidat sérieux pour l’Euro comme l’équipe de France. Après avoir remporté le trophée Kopa qui récompense le meilleur jeune joueur de l’année, Bellingham a tenu le discours suivant. « Gary Lineker a dit que je serais un Ballon d’Or ? C'est gentil de sa part, mais pour moi, ce qui compte, ce sont les prix d'équipe. Oui, c'est quelque chose dont on rêve quand on est enfant ».

Vinicius Jr «très heureux» pour Bellingham : «The Best»