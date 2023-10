«Fils de p…», Messi se lâche en marge du Ballon d'Or

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Lionel Messi a été auréolé de son huitième Ballon d'Or lors de la cérémonie organisée au théâtre du Châtelet. Malgré tout, la Pulga a réussi à se prendre légèrement le bec avec un streamer. En effet, Leo Messi a recadré Ibai Llanos parce qu'il a divulgué un échange qu'ils ont eu ensemble.

Sacré à la Coupe du Monde avec l'Argentine, Lionel Messi a remporté son huitième Ballon d'Or ce lundi soir. En effet, le précieux lui a été décerné lors de la cérémonie organisée au théâtre du Châtelet de Paris.

🤣 El 'trolleo' de Messi a @IbaiLlanos: "Estoy enojado con vos" pic.twitter.com/SswU0GpU4r — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 30, 2023

Messi recadre un streamer après le Ballon d'Or

Alors qu'il a devancé Erling Haaland (Manchester City, 2ème) et Kylian Mbappé (PSG, 3ème) au classement du Ballon d'Or, Lionel Messi a enchainé les entretiens à la fin de la cérémonie. Et l'ancien numéro 30 du PSG s'est emporté quand il a été interrogé par le streamer Ibai Llanos, lui reprochant d'avoir fait fuiter une conversation privée.

«Regardez comment ce fils de p… change de sujet…»